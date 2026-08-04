Происшествия
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Происшествия

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Председатель Следственного комитета поручил доложить по уголовному делу, возбужденному в связи с ДТП в Иркутской области с участием пассажирского автобуса

Председатель Следственного комитета поручил доложить по уголовному делу, возбужденному в связи с ДТП в Иркутской области с участием пассажирского автобуса

В СМИ и социальных медиа сообщалось, что днем 3 августа 2026 года в городе Братске произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского  автобуса, в результате которого пострадали несколько человек, в том числе несовершенолетний.

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