Председатель Следственного комитета поручил доложить по уголовному делу, возбужденному в связи с ДТП в Иркутской области с участием пассажирского автобуса

В СМИ и социальных медиа сообщалось, что днем 3 августа 2026 года в городе Братске произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса, в результате которого пострадали несколько человек, в том числе несовершенолетний.
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