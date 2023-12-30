Жёнам на заметку: Даже дерево не выдержит, если его всё время пилить

— Роза! Ты таки подавала объявление о продаже детской коляски? — Да, а шо? — А зачем ты написала – “интим не предлагать”?! — А то ты, Фима, не знаешь за Одессу?! Им тока дай повод… — Сема, ви знаите, чем отличается гейша от жены? — Нет, и таки чем же? — Все просто.