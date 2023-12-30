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  • Элеонора Коган
    Чудесный рассказ!!!Спасибо вам, Олег!!!Грозная тётя Клава оказалась человеком добрейшей души и приютила и оставила не...Продавщица
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    мужик жил в клетке 10 лет и терпел, значит любил. Любовь не выдержала такого натиска и ограничений...уехал и дверью н...Почему он ушел???
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Жёнам на заметку: Даже дерево не выдержит, если его всё время пилить

Жёнам на заметку: Даже дерево не выдержит, если его всё время пилить

— Роза! Ты таки подавала объявление о продаже детской коляски? — Да, а шо? — А зачем ты написала – “интим не предлагать”?! — А то ты, Фима, не знаешь за Одессу?! Им тока дай повод… — Сема, ви знаите, чем отличается гейша от жены? — Нет, и таки чем же? — Все просто.

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