🎗️ В Сочи ранним утром возложили цветы к символам военной славы В 4 утра прошли церемонии во всех районах курорта.
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🎗️ В Сочи ранним утром возложили цветы к символам военной славы В 4 утра прошли церемонии во всех районах курорта.