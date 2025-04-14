Участник программы «Время героев» стал замгубернатора Липецкой области

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Участник программы «Время героев» Роман Балашов стал заместителем губернатора Липецкой области по молодежной политике, спорту и мобилизационной подготовке, сообщается в официальном Telegram-канале программы.
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