Участники мероприятия встретились с психологами, врачами и консультантом по финансовой грамотности, чтобы разобрать вопросы личных границ, семейного бюджета и совмещения семьи с учёбой и работой.
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