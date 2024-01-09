Подмосковный эндокринолог Наталья Новикова рассказала о рисках чрезмерного потребления соли

Чрезмерное потребление соли чревато серьезными проблемами со здоровьем, напоминают специалисты. Эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова рассказала о рисках, связанных с привычкой досаливать еду.
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