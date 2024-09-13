СМИ2
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ2

Известный военкор Евгений Поддубный после ранения успешно выписан из госпиталя

Известный военкор Евгений Поддубный после ранения успешно выписан из госпиталя

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший травмы и множественные ожоги в начале августа во время освещения событий на границе Курской области, был успешно выписан из НИИ скорой медицинской помощи имени Склифосовского в Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх