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Hill: удары по хуситам могут перерасти в масштабную войну

Hill: удары по хуситам могут перерасти в масштабную войну

Удары США и Великобритании по хуситам в Йемене может спровоцировать ответные действия со стороны группировки, а также Ирана, развитие событий на юге Красного моря может перерасти "в более масштабную войну".

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