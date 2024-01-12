Hill: удары по хуситам могут перерасти в масштабную войну

Удары США и Великобритании по хуситам в Йемене может спровоцировать ответные действия со стороны группировки, а также Ирана, развитие событий на юге Красного моря может перерасти "в более масштабную войну".
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