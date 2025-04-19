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«Реал» – фаворит Виртца в выборе следующего клуба, «Ман Сити» – 2-й, «Бавария» – 3-я. Немец считает, что в «Мадриде» больше шансов выиграть ЛЧ и «Золотой мяч» (Bild)

Как сообщает Bild, полузащитник «Байера» при выборе нового клуба будет опираться на шансы выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч».

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