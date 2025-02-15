Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 945 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Voronin
    Ми-6 держит возле Зели очень профессиональных врачей - нарколога и психиатора, а так же англосаксонских телохранителе...Германское издани...
  • Daddy Bo
    Te? к ликующим пастафарианам летит их Великий Макаронный Монстр, опережая всех трампов и прочих. Пора скакать.Вы не поверите, н...
  • Александр Т
    Ну так предлагай свои услуги. Спец по кострации.«Не смейте трогат...

С ПРАЗДНИКОМ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ!

С ПРАЗДНИКОМ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ!

Господи Иисусе Христе, Единородный Сыне и Слове Божий, древле во пророцех Виденный, якоже зерцалом в гаданий, в последок же дний сих плотию от Пресвятыя Девы Марии нетленно рожденный и в четыредесятный день сей во Святилище во Сретение всему миру от Тоя, яко Младенец руконосим, явленный и во объ-ятиях праведнаго Симеона во спасение всем сущим от Адама носимый! Коль преславно и пресветло Твое на руку Богоматери во храм Господень принесение и от святаго старца Божественное сретение Твое! Днесь небеса веселятся и радуется земля, яко видена быша шествия Твоя, Боже, шествия Бога нашего Царя, Иже во Святем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх