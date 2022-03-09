Кендрик Перкинс: «Уэстбрук мысленно находится где-то в другом месте»

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс описал игру защитника «Лейкерс» Рассела Уэстбрука.

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