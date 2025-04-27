Подозреваемого в убийстве генерала Москалика отправили в СИЗО: что известно о деле

Суд отправил на два месяца в СИЗО агента украинских спецслужб Игната Кузина. Мужчина обвиняется в совершении теракта в Балашихе, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.