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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Подозреваемого в убийстве генерала Москалика отправили в СИЗО: что известно о деле

Суд отправил на два месяца в СИЗО агента украинских спецслужб Игната Кузина. Мужчина обвиняется в совершении теракта в Балашихе, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

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