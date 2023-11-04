В Молдавии открылась Аллея румынских героев, напавших на СССР @ кадр из видео Tекст: Кирилл Аверьянов Официальные представители Минобороны Молдавии почтили своим присутствием весьма сомнительную церемонию.
Молдавия чествует союзников Гитлера
Комментарии
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Юрий Золотарев
Каккое ДЕРЬМО!!!
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1 д.
Вадим Кузнецов
Мазохисты какие-то. Сперва по ним пройдется фашня. Потом мы. А потом еще лет семьдесят мы будем слушать старую песню о главном: "а мени за що?" Тьфу
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1 д.
Николай Берлизов
Твари мамалыжные... мало их румыны раком ставили сто лет назад, а потом в отечественную... В девяносто втором Приднестровье кровью заливали - лишь бы снова румыенским господарям задницы подставить! По ним одна стенка вместе с бандеровцами плачет.
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1 д.
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