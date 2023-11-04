Молдавия чествует союзников Гитлера

Мазохисты какие-то. Сперва по ним пройдется фашня. Потом мы. А потом еще лет семьдесят мы будем слушать старую песню о главном: "а мени за що?" Тьфу

Николай Берлизов

Твари мамалыжные... мало их румыны раком ставили сто лет назад, а потом в отечественную... В девяносто втором Приднестровье кровью заливали - лишь бы снова румыенским господарям задницы подставить! По ним одна стенка вместе с бандеровцами плачет.