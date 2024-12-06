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Общественная служба новостей

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В России назвали причину сокращения материальной поддержки Абхазии

В России назвали причину сокращения материальной поддержки Абхазии

Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, заявил, что Россия сократила поддержку Абхазии из-за «паразитизма».

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