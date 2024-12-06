В России назвали причину сокращения материальной поддержки Абхазии

Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, заявил, что Россия сократила поддержку Абхазии из-за «паразитизма».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии