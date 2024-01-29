В Симферополе отреставрируют доходный дом начала ХХ века

Государственная строительная экспертиза Республики Крым выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом братьев Левитанов».
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