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Крымское информационное агентство

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В Симферополе отреставрируют доходный дом начала ХХ века

В Симферополе отреставрируют доходный дом начала ХХ века

Государственная строительная экспертиза Республики Крым выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом братьев Левитанов».

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