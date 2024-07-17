Калужская прокуратура проверяет, почему ребенок-инвалид ползком добирался до школы

Калужский медийщик Евгений Серкин опубликовал в своем Телеграм-канале видео, на котором мальчик, передвигающийся на инвалидном кресле, был вынужден ползком добираться по лестнице до спортивной школы "Труд", где занимаются особенные дети .
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