FT: вместо гарантий безопасности Украину ждут тяжелые времена

Украину ждет самый мрачный час © AP Photo / Andrew Kravchenko Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ На Украине начали рассуждать о мирных переговорах с Россией, пишет Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии