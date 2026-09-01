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«Поговорим по-хорошему»: 6 фраз на допросе, после которых надо молчать и звонить адвокату

«Поговорим по-хорошему»: 6 фраз на допросе, после которых надо молчать и звонить адвокату

«От сумы и тюрьмы не зарекайся». Смысл этой старой русской поговорки в том, что жизнь — штука непредсказуемая.

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