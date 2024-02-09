Reposted (Vladimir Sharypov): Ивановская фабрика швейной фурнитуры расширила производство Выпуск готовой продукции удалось увеличить на 50%Предприятие Технопласт на рынке уже более десяти лет.
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Reposted (Vladimir Sharypov): Ивановская фабрика швейной фурнитуры расширила производство Выпуск готовой продукции удалось увеличить на 50%Предприятие Технопласт на рынке уже более десяти лет.