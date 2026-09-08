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Россиянам объяснили правила установки шлагбаума во дворе

Россиянам объяснили правила установки шлагбаума во дворе

Установка шлагбаума обязательна для всех собственников, если ее одобрили не менее двух третей владельцев квартир при соблюдении кворума.

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