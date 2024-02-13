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Марочко: ВСУ оборудовали пункты управления БПЛА в частных домах под Харьковом

Марочко: ВСУ оборудовали пункты управления БПЛА в частных домах под Харьковом

В Харьковской области украинские военные оборудуют пункты управления беспилотниками в частных домах. Данные об этом опубликовал в Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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