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Аббас Аракчи: позиции Ирана и США сблизились по ядерной программе

Аббас Аракчи: позиции Ирана и США сблизились по ядерной программе

Глава иранского МИД по итогам четвертого тура переговоров двух стран отметил, что Иран готов к некоторым уступкам, но в целом «тема обогащения урана не подлежит обсуждению, оно будет продолжаться»Иран заявил о сближении позиций с США по иранской ядерной программе.

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