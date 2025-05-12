Аббас Аракчи: позиции Ирана и США сблизились по ядерной программе

Глава иранского МИД по итогам четвертого тура переговоров двух стран отметил, что Иран готов к некоторым уступкам, но в целом «тема обогащения урана не подлежит обсуждению, оно будет продолжаться»Иран заявил о сближении позиций с США по иранской ядерной программе.