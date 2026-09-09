Сегодня, 9 сентября, «Галатасарай» на выезде сыграет против «Спортинга» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27.
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