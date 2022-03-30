Режим ограничения полетов в аэропорт Симферополя продлили до 7 апреля

Режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» продлили до 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
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