Китай готовится защищаться от космических атак вероятного противника

Китай активно развивает свои Космические силы и может в ближайшее время обогнать США в этой сфере. Руководство НОАК анонсировало создание Космического командования для предотвращения атак, которые могут быть совершены против страны.
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