Опять Россия всё испортила западу

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Комментарии
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zs
zhanna simonova
Интересно,если бы дегенерат крикнул вам&quot;К ноге!&quot;-вы бы побежали?
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1 д.
Анастасия Гончарова
кто именно!? клоун и так готов жопу и еще кое что лизать днем и ночью лишь бы эту мразь не подвесили на веревке  🐷💩🐀🐽😡!!!! Виват Россия!!!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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1 д.
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