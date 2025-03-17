«Помощнику Трампа пришлось ждать 8 часов, чтобы встретиться с Путиным — это было похоже на классическую демонстрацию силы»: Sky News нашел к чему докопаться в визите Уиткоффа - Путин не принял его сразу, а заставил ждать, чтобы показать свою силу.
Опять Россия всё испортила западу
Комментарии
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zs
zhanna simonova
Интересно,если бы дегенерат крикнул вам"К ноге!"-вы бы побежали?
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1 д.
Анастасия Гончарова
кто именно!? клоун и так готов жопу и еще кое что лизать днем и ночью лишь бы эту мразь не подвесили на веревке 🐷💩🐀🐽😡!!!! Виват Россия!!!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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1 д.
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