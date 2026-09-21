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СМИ: сотрудникам "Марии-Ра" объявили о продаже сети компании "Лента"

СМИ: сотрудникам "Марии-Ра" объявили о продаже сети компании "Лента"

Сотрудникам магазинов "Мария-Ра" якобы объявили о продаже торговой сети компании "Лента". Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на несколько источников.

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