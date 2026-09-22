Дефекты аморфного углерода заменят платину при получении водорода

Исследователи Индийского технологического института в Гандинагаре с помощью компьютерного моделирования изучили монослойный аморфный углерод как возможный катализатор реакции выделения водорода.
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