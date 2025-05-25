Семья Овечкина в полном составе вернулась в Россию: чем собирается заняться в отпуске известный хоккеист Ольга БезродняяХоккеист Александр Овечкин прилетел в Москву после длительного пребывая в Америка из-за соревнований, поэтому он намерен отдохнуть, а его долгожданный отпуск вызывает интерес у многих поклонников.
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