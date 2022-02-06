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Белоруссия ввела запрет на транзит по железной дороге из Литвы нефтепродуктов и удобрений

Белоруссия ввела запрет на транзит по железной дороге из Литвы нефтепродуктов и удобрений

МИНСК, 7 фев – РИА Новости. Вступило в силу решение Белоруссии о запрете транзита по ее территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях "Литовских железных дорог".

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