Кордоба и Тюкавин – фавориты гонки бомбардиров РПЛ в сезоне-2026/27. Батраков и Даку – в топ-5

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Букмекеры начали принимать ставки на лучшего бомбардира РПЛ в следующем сезоне. Фаворитами бомбардирской гонки котируются Джон Кордоба («Краснодар») и Константин Тюкавин («Динамо») – на их победу дают по 4.