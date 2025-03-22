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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умер Джордж Форман. Ему было 76 лет

«Наши сердца разбиты. С глубоким горем мы объявляем о смерти нашего любимого Джорджа Эдварда Формана-старшего, который мирно ушел 21 марта 2025 года, окруженный близкими.

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