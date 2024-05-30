В Республике Татарстан гендиректор строительной компании подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении генерального директора и учредителя ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» возбуждено уголовное дело по п.
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