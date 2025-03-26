ЯНАО попал в список регионов с самыми высокими зарплатами для творческих людей

ЯНАО попал в список регионов с самыми высокими заработками креативных специалистов в России. Средняя зарплата людей творческих профессий за 2024 год в округе составила 126 тысяч рублей, что выше российской на 43%.
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