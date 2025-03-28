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"Пошел ты, украинский дрон!" Этим видео журналист США с бойцами "Ахмат" "взорвал" Сеть

"Пошел ты, украинский дрон!" Этим видео журналист США с бойцами "Ахмат" "взорвал" Сеть

Перебравшийся на Донбасс американский журналист Патрик Ланкастер вместе с бойцами "Ахмата" буквально взорвали Сеть кадрами из зоны СВО.

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