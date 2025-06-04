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Сначала чаепитие, потом тет-а-тет: В Пекине началась встреча Лукашенко и Си Цзиньпина

Сначала чаепитие, потом тет-а-тет: В Пекине началась встреча Лукашенко и Си Цзиньпина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Пекин на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

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