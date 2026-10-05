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Гаишники патрулируют трассу в зоне обильного снегопада и беседуют с водителями машин на летней резине

Гаишники патрулируют трассу в зоне обильного снегопада и беседуют с водителями машин на летней резине

В горнозаводской зоне на 1738 км автодороги Москва-Челябинск наблюдаются обильные осадки в виде снега, – сообщили в Госавтоинспекции.

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