Россия и Иран разыграли ближневосточную карту к приходу Трампа

Президент РФ Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан разыграли 17 января ближневосточную карту. Всего за три дня до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа Россия и Иран заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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