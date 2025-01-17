Россия и Иран разыграли ближневосточную карту к приходу Трампа

Президент РФ Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан разыграли 17 января ближневосточную карту. Всего за три дня до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа Россия и Иран заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.