Дмитрий Колдун пьет успокоительные травы, чтобы не скандалить с женой

Певец признался, в чем секрет его семейного счастья. Дмитрий Колдун Komsomolskaya Pravda/Global Look Press39-летний Дмитрий Колдун вот уже 12 лет счастливо женат на Виктории Хамицкой, которая родила ему двоих детей: сына Яна и дочь Алису.
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