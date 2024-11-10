Дмитрий Колдун пьет успокоительные травы, чтобы не скандалить с женой

Певец признался, в чем секрет его семейного счастья. Дмитрий Колдун Komsomolskaya Pravda/Global Look Press39-летний Дмитрий Колдун вот уже 12 лет счастливо женат на Виктории Хамицкой, которая родила ему двоих детей: сына Яна и дочь Алису.