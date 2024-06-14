Профориентационная встреча со студентами

Организации СоюзМаш России принимают активное участие в проведении акции «Неделя без турникетов».Сотрудники Серовского механического завода (входит в СоюзМаш России) встретились со студентами Серовского политехнического техникума.
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