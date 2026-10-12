Подрядчик из Челябинска заплатит 10 млн рублей за взятки гаишникам

Дорожная компания «Капиталстрой» заплатит 10 млн рублей штрафа за то, что её учредитель Ромик Варданян с апреля 2019-го по март 2025 года передавал начальнику отдела ГИБДД Челябинска услуги имущественного характера более чем на 2 млн рублей в обмен на освобождение сотрудников от ответственности за нарушения ПДД.
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