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Царьград

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Подрядчик из Челябинска заплатит 10 млн рублей за взятки гаишникам

Подрядчик из Челябинска заплатит 10 млн рублей за взятки гаишникам

Дорожная компания «Капиталстрой» заплатит 10 млн рублей штрафа за то, что её учредитель Ромик Варданян с апреля 2019-го по март 2025 года передавал начальнику отдела ГИБДД Челябинска услуги имущественного характера более чем на 2 млн рублей в обмен на освобождение сотрудников от ответственности за нарушения ПДД.

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