Астраханец стал участником нового юмористического шоу на федеральном канале

Наш земляк Петр Ильин засветился на ТНТ. Астраханец, который увлекается стендап-комедией принял участие во втором выпуске нового юмористического шоу «Степндап рулетка», где за каждую шутку участник получает деньги.
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