США готовы к укомплектации диппредставительства в России

Это позволит выдавать визы гражданам России, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.Говорится об укомплектации посольства в Москве до уровня, который позволит адекватно оказывать соответствующие консульские услуги.
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