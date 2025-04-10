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США готовы к укомплектации диппредставительства в России

США готовы к укомплектации диппредставительства в России

Это позволит выдавать визы гражданам России, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.Говорится об укомплектации посольства в Москве до уровня, который позволит адекватно оказывать соответствующие консульские услуги.

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