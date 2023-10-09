В Тазовском проходит акция по сбору гуманитарной помощи бойцам СВО

В Тазовском районе объявили сбор гуманитарной помощи бойцам. Это уже четвертая акция, организованная силами специалистов молодежного центра, благотворительного фонда «Поможем СВОим» и добровольческого движения «Сердце Ямала».
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