😉 Расскажите в какие приметы верите вы? 🤷♂️ В Европе, например, некоторые невесты закапывают сосиски в ночь перед свадьбой - на хорошую погоду… 👇 Ждем ваших комментариев!.
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😉 Расскажите в какие приметы верите вы? 🤷♂️ В Европе, например, некоторые невесты закапывают сосиски в ночь перед свадьбой - на хорошую погоду… 👇 Ждем ваших комментариев!.