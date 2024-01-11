"На землю! Лицом в пол! И не дыши!": После наших постов задержали мигранта, который шлет воздушные поцелуи и дотрагивается до наших девочек Avia.
ОПГ "Диаспора" или что с ними делать
Комментарии
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виктор бажинов
Да, блин, да они все БОЛЬНЫЕ, неужели не видать. Гнать всех надо прочь ! И отстреливать их только в голову надо, это ТВАРИ !
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8 час.
Валерий Мязин
Глава больше похож на криминал ОПГ.
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7 час.
Ольга Пырова
Гнать всех из страны. Пусть у себя свои порядки вводят. В 90-ностые всех гнали : русских, греков, татар, евреев , даже метисов. А зачем приперлись в Россию?
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2 час.
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