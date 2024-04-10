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Побежали таджики, узбеки, киргизы на родину!

Побежали таджики, узбеки, киргизы на родину!

Побежали Таджики, Узбеки, Киргизы на родину! Ломанулись кто, куда и начали уезжать из России. Отток мигрантов Закономерность, так или иначе, она есть во всем.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Клевета. Их всё больше.
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6 час.
Генрих
Может и побежали...из Москвы. Но вот куда бегут? Как мне кажется, их только больше  в провинции стало.
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3 час.
Балу -
Чем больше их уедет - тем спокойнее будет россиянам...
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3 час.

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