Сигила «Символ свободы»

Перевод Элеонора Ример Создан с учетом:-планетарного квадрата Солнца-Включает в себя символы Стрельца и Солнца-Символ треугольника для проявления и активной энергии- Желтый цвет - энергия для успеха, справедливости и устранения препятствий .
Перевод Элеонора Ример Создан с учетом:-планетарного квадрата Солнца-Включает в себя символы Стрельца и Солнца-Символ треугольника для проявления и активной энергии- Желтый цвет - энергия для успеха, справедливости и устранения препятствий .
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