Игроки ПК потратили $1 млрд в Epic Games Store в 2024 году По данным Epic, игроки ПК потрат...

Игроки ПК потратили $1 млрд в Epic Games Store в 2024 годуПо данным Epic, игроки ПК потратили в магазине Epic Games Store в прошлом году довольно внушительную сумму денег, хотя для этого вполне может быть очень веская причина.
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