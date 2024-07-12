NEE: жизнь на Земле процветала уже 4,2 млрд лет назад

Международная группа ученых под руководством британских специалистов из Бристольского университета пролила свет на древнейшую экосистему Земли, установив приблизительный возраст появления жизни на нашей планете.
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